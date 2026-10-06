30-метровая яхта загорелась и ушла под воду в Италии

В порту Бриндизи загорелась 30-метровая яхта Sanlorenzo. Пожарные сначала потушили огонь, но позже пламя вспыхнуло снова, поэтому к тушению подключили технику с берега и пожарный катер, а два буксира отвели судно подальше от других яхт.