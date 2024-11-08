Свидетель по делу Блиновской раскрыла детали, о которых не знала публика: есть еще один дом?

Все были уверены, что о деле известно все, но, как оказалось, в зал суда было просто приглашено мало свидетелей… Участница резонансного дела Елена Блиновская уже давно утеряла свой красивый и романтичный статус королевы марафонов и исполнительницы желаний.
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