Адвокат заявил об исключении криминальной версии в смерти из-за воды «Джермук»

Адвокат Айрат Хикматуллин, представляющий интересы семьи владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер, выпив уксус из бутылки минеральной воды «Джермук», заявил об исключении экспертизой криминальной версии с подменой бутылок.
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