Могло рвануть в любой момент: Русские военврачи провели опасную операцию

Под Купянском врачи провели сложнейшую операцию по извлечению взрывателя из спины русского военного.Взрыватель от выстрела осколочного гранатомёта угодил прямо в спину русскому военному в ходе боёв на Купянском направлении.
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