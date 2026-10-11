Песков: день рождения с Путин лично отмечали немногие

День рождения с президентом России Владимиром Путиным лично отмечали немногое. Об этом 11 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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