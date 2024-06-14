Филипп Киркоров меняет творческое направление — хочет стать юмористом

Известный певец Филипп Киркоров заявил о своем желании попробовать себя в юмористическом жанре. Это решение он принял после участия в шоу «Звезды», где ему пришлось соревноваться за главный приз с комиком Денисом Дороховым.
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