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Регионы России

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НАТО представило теорию победы и оценило вероятность конфликта с Россией

НАТО представило теорию победы и оценило вероятность конфликта с Россией

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, 12 октября на Варшавском форуме по безопасности представил теорию победы альянса, согласованную всеми 32 странами-участницами.

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