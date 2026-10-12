НАТО представило теорию победы и оценило вероятность конфликта с Россией

Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич, 12 октября на Варшавском форуме по безопасности представил теорию победы альянса, согласованную всеми 32 странами-участницами.
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