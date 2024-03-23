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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Ак Барса» об истекающих контрактах: «Договоренности есть, но игроки ждут нового тренера. Многих постараемся сохранить»

В первом раунде этого розыгрыша Кубка Гагарина «Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» (1-4). Вчера Зинэтула Билялетдинов объявил об уходе с поста главного тренера команды из Казани.

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