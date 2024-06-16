Что сулит прогноз Таро на неделю с 17 по 23 июня

Таролог Евгения Русинова поделилась прогнозом Таро на предстоящую неделю с 17 по 23 июня. В ее предсказаниях отражены основные тенденции в сферах финансов и личных отношений, а также даны общие рекомендации.
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