Первый замминистра экономики Иван Вежновец назвал четыре ключевых эффекта инвестиций для Беларуси: создание производственного потенциала, рост производительности труда, внедрение современных технологий и выход на новые рынки.
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