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Советник главы ДНР: Командование ВСУ перебросило на передовую под Донецком подразделения необученных мобилизованных

Советник главы ДНР: Командование ВСУ перебросило на передовую под Донецком подразделения необученных мобилизованных

Украинская армия несет большие потери, необходимость остановить продвижение российских войск вынуждает командование ВСУ бросать на передовую подразделения мобилизованных, не прошедших необходимую подготовку.

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