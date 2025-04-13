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Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов

Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе займется вопросами благоустройства городов, проведет совещание с правительством и Советом безопасности, также в графике главы государства региональные поездки и международные контакты, сообщается в программе «Москва.

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