Зенитную ракету С-200 перехватили над Белгородской областью

В Минобороны России сообщили об украинской ракете, перехваченной над одним из приграничных регионов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, попытка террористической атаки киевского режима с применением зенитной ракеты С-200 была пресечена в 07:00 в понедельник, 8 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии