Зенитную ракету С-200 перехватили над Белгородской областью

В Минобороны России сообщили об украинской ракете, перехваченной над одним из приграничных регионов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, попытка террористической атаки киевского режима с применением зенитной ракеты С-200 была пресечена в 07:00 в понедельник, 8 января.