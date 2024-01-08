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Зенитную ракету С-200 перехватили над Белгородской областью

Зенитную ракету С-200 перехватили над Белгородской областью

В Минобороны России сообщили об украинской ракете, перехваченной над одним из приграничных регионов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, попытка террористической атаки киевского режима с применением зенитной ракеты С-200 была пресечена в 07:00 в понедельник, 8 января.

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