Новинка в мире минивэнов собрала рекордное число предзаказов

Dongfeng Voyah Dreamer 2024 будет доступен в двух версиях: гибридной и полностью электрической.Dongfeng Voyah Dreamer 2024 Гибридные модели оснащены тройным аккумуляторным блоком емкостью 43 кВт∙ч, а также четырехцилиндровым гибридным двигателем объемом 1, 5 литра и двумя электродвигателями.