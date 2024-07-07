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«Взбивает» внутренности жертв: Необычный сверхпаразит шокировал российских учёных

Учёные из СГУ нашли неизвестное вещество, выделяемое микроосой-сверхпаразитом Во время одного из исследований внимание учёных из Саратовского университета имени Чернышевского (СГУ) неожиданно привлекла микроскопическая оса.

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