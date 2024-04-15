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"Медленная смерть": Обетованная рассыпается на аминокислоты

"Медленная смерть": Обетованная рассыпается на аминокислоты

500.000 уже выехало! Иран знает свое дело. Всплыли вопиющие факты о состоянии дел в Израиле. Лично у меня (конечно же и не только у меня) во время пресловутого "рейда" палестинцев на территорию Обетованной, возник резонный вопрос: А на кой ??? Жили тихо-мирно (относительно конечно).

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Комментарии
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Ваша Светлость
Искусственное жыдовское государство уже выкопало себе яму, будущее &quot;еврейского народа&quot; опять в скитаниях по миру. Всё возвращается на круги своя... Где сейчас есть в аренду пустыня лет на 40-50?:))) Ну не бесплатно же туда курносых пускать!
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6 час.
Natalija Osminina
Ну это же тоже было очевидно сразу- Израиль не жилец.
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5 час.

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