Неоднозначные уступки

Киев обсуждает с США стартовые позиции в предстоящих переговорах с РФ История о неизбежном охлаждении руководства к США к военному конфликту, протекающему на территории Украины, в случае осознания недоговороспособности одной из его сторон, видимо, возымела свой эффект.