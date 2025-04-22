Неоднозначные уступки

Киев обсуждает с США стартовые позиции в предстоящих переговорах с РФ История о неизбежном охлаждении руководства к США к военному конфликту, протекающему на территории Украины, в случае осознания недоговороспособности одной из его сторон, видимо, возымела свой эффект.
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