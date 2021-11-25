Жителям центра Европейской России пообещали аномальное тепло

В конце ноября юг и центр Европейской России ждет аномальное тепло, предупреждают синоптики.Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в четверг, 25 ноября, температура в центре Европейской России будет на 3 градуса выше нормы.