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Жителям центра Европейской России пообещали аномальное тепло

Жителям центра Европейской России пообещали аномальное тепло

В конце ноября юг и центр Европейской России ждет аномальное тепло, предупреждают синоптики.Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в четверг, 25 ноября, температура в центре Европейской России будет на 3 градуса выше нормы.

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