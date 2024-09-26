Расчет миномета 2Б11 сорвал ротацию ВСУ в приграничье Курской области

Расчет 120-миллиметрового миномета 2Б11 гвардейского десантно-штурмового соединения группировки войск «Север» сорвал ротацию боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области.
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