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Околотехаса

Околотехаса

Картинко со смысломВ пятницу вечером истёк срок ультиматума (о допуске федеральных пограничников к забору для его демонтажа), предъявленного Байденом губернатору Техаса Эбботу.

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