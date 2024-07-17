Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителей, перекрывших движение

Правонарушители, перекрыв две полосы движения, читали Намаз. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани был выявлен видеоролик, в котором водители грузовых автомобилей на улице Ломжинская, перекрыв две полосы движения, читали Намаз.