Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителей, перекрывших движение

Правонарушители, перекрыв две полосы движения, читали Намаз. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани был выявлен видеоролик, в котором водители грузовых автомобилей на улице Ломжинская, перекрыв две полосы движения, читали Намаз.
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