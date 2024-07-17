+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

Сотрудники Госавтоинспекции Казани привлекли к ответственности водителей, перекрывших движение

Правонарушители, перекрыв две полосы движения, читали Намаз. В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками отделения по ИАЗ (по направлению розыска) полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани был выявлен видеоролик, в котором водители грузовых автомобилей на улице Ломжинская, перекрыв две полосы движения, читали Намаз.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх