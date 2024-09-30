В Музее Победы отметят День учителя

5 октября в Музее Победы пройдет специальная программа в честь Дня учителя. В этот праздничный день преподаватели и их ученики смогут бесплатно посетить экскурсии и присоединиться к интеллектуальному квизу.
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