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В Музее Победы отметят День учителя

В Музее Победы отметят День учителя

5 октября в Музее Победы пройдет специальная программа в честь Дня учителя. В этот праздничный день преподаватели и их ученики смогут бесплатно посетить экскурсии и присоединиться к интеллектуальному квизу.

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