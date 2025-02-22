Какие знаки зодиака обладают неотразимым шармом

Вопрос о том, какие знаки зодиака наиболее привлекательны, веками будоражит умы. Хотя объективной меры привлекательности не существует и каждый человек уникален, астрология предлагает интересную перспективу, связывая определенные черты характера с солнечным знаком.
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