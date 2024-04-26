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Петербургский дневник

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Определились самые высокооплачиваемые профессии в России

Определились самые высокооплачиваемые профессии в России

Больше других получают IT-специалисты и геодезисты Самые высокие зарплаты в РФ по состоянию на апрель 2024 года получают IT-специалисты и геодезисты, пишет «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков рынка труда.

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