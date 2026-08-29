Из минивэна Ford сделали кемпер с кухней и туалетом: премьера Transit Custom Nugget 40 Years

Фестиваль Caravan Salon открылся в немецком Дюссельдорфе 28 августа. Здесь компания Ford показала кемпер Nugget в новом исполнении 40 Years, созданном совместно с Westfalia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- МП SsangYong Rexton ...
- АУ Электромобили Hon...
- АУ Что стало с Hongq...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым