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Царьград

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Эксперты предложили способ удержать кошек от стола

Эксперты предложили способ удержать кошек от стола

Специалисты рекомендуют убирать с поверхностей привлекающие кошек предметы, размещать интерактивные игрушки и вносить в распорядок дня две активные игровые сессии.

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