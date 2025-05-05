Враг готовит новую атаку на Крым: Будем сдаваться или начнём воевать как русские?

Ситуация в Чёрном море продолжает медленно, но неуклонно ухудшаться. Противник захватил господство на море, создал специализированные морские дроны для борьбы с самолётами и вертолётами нашей морской авиации, а сейчас методично выбивает береговые комплексы обороны.