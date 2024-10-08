13-ю пенсию предложил выплатить Сергей Миронов пенсионерам в декабре

Пенсионеры могу получить дополнительную пенсию в конце 2024 года.Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости Миронов выступил с инициативой, указав, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в 2024 году могут составить 10,536 триллиона рублей, то есть вырасти на 11,4 процента.