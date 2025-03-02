Американский дипломат назвал сектор Газа символом морального разложения Запада

Будущее сектора Газа остается крайне неопределенным, и вряд ли оно будет благополучным при попытке президента США Дональда Трампа реализовать свой план по восстановлению этих территорий и их превращению в Ближневосточную Ривьеру.
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