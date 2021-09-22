Заноза

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Зима без газа: Как Европа и Украина пройдут отопительный сезон

Зима без газа: Как Европа и Украина пройдут отопительный сезон

Пару дней назад цены на газ в Европе поставили исторический рекорд, достигнув уровня в 960 долларов за тысячу кубометров.

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Иван
Подадут в суд на ГАЗПРОМ, выйграют его, как всегда, снова погонят газ через укропию и ПРОЙДУТ.
Алексей Зверев
Val
Хохлы мужественно боролись за это счастье.
Борис Осипов
Виталий Винокуров
Вымрут от холода, воздух чище будет, а земля плодородней.

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