Зима без газа: Как Европа и Украина пройдут отопительный сезон

ЗанозаПолитикаЗима без газа: Как Европа и Украина пройдут отопительный сезон Пару дней назад цены на газ в Европе поставили исторический рекорд, достигнув уровня в 960 долларов за тысячу кубометров.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванПодадут в суд на ГАЗПРОМ, выйграют его, как всегда, снова погонят газ через укропию и ПРОЙДУТ.Алексей ЗверевVValХохлы мужественно боролись за это счастье.БОБорис ОсиповВиталий ВинокуровВымрут от холода, воздух чище будет, а земля плодородней.Комментировать
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