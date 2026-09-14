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Царьград

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Традиционная для Британии рыба с жаренной картошкой уйдет из школьных столовых

Традиционная для Британии рыба с жаренной картошкой уйдет из школьных столовых

Новые нормы питания начнут действовать в меню учебных учреждений с 2027 года.Традиционная для Британии рыба с жареной картошкой может стать гораздо более редким блюдом в школьных столовых Англии.

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