Оператор «Северного потока» не считает взрыв причиной вмятин на газопроводе

Компания Nord Stream AG, оператор «Северного потока», не согласилась с заявлением страховщиков о том, что обнаруженная на одной из ниток вмятина в трубе возникла в результате подрывов в сентябре 2022 года, сообщает РБК.
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