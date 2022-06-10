Экипажи военно-транспортной авиации ВВО отработали летно-тактические задания в сложных метеоусловиях

Экипажи военно-транспортной авиации ВВО отработали летно-тактические задания в сложных метеоусловиях

Основной задачей мероприятия стало поддержание экипажами авиации ВВС и ПВО ВВО должного уровня натренированности по выполнению полетов в неблагоприятных погодных условиях.

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