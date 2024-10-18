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Суд в Москве арестовал подозреваемых в хищении у Минобороны на 244 млн рублей

Суд в Москве арестовал подозреваемых в хищении у Минобороны на 244 млн рублей

Хамовнический районный суд Москвы заключил под стражу бывшего начальника управления проблемных активов АО "Главное управление обустройства войск" Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО "Строительное управление Московского региона" Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова, подозреваемых в многомиллионном хищении у Минобороны.

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