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Зеленский отказался вывести ВСУ из новых регионов России

Зеленский отказался вывести ВСУ из новых регионов России

Зеленский заявил, что Украина не выведет ВСУ из новых регионов России Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Киев не планирует выводить свои войска из новых регионов России.

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