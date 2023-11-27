Синдром транжиры: как перестать тратить деньги на всякую ерунду с маркетплейсов и распродаж

Желание тратить деньги выглядит как настоящий порочный круг: приходит зарплата, вы тут же заказываете онлайн все, что было сложено в корзину, или же отправляетесь в магазин, чтобы просто посмотреть, но в итоге уходите с покупкой.
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