В Москве ищут «слоновьего друга» с зарплатой от 100 тысяч: кто станет героем цирка?

Представьте: вы просыпаетесь утром и знаете, что ваш рабочий день начнётся с общения со слонами. Не фантастика — это реальность для тех, кто ищет работу в столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ирина Шихман и Ел...
- ВД Антициклон принес...
- Противопехотные м...
Загрузка комментариев…