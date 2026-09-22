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FiNE NEWS

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В Москве ищут «слоновьего друга» с зарплатой от 100 тысяч: кто станет героем цирка?

Представьте: вы просыпаетесь утром и знаете, что ваш рабочий день начнётся с общения со слонами. Не фантастика — это реальность для тех, кто ищет работу в столице.

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