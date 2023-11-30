Подготовлены поправки в закон о переименовании Волгограда в Сталинград

АС

Анатолий Страшко

И Ленин и Сталин хорошо понимали опасность класса советской и партийной бюрократии в СССР. Это знает тот , кто изучал истмат и диамат в вузах СССР. Ленин не успел увидеть этого. Умер. Сталин увидел, начал предпринимать что-то, обдумывать, но.....не успел. Или помогли "не успеть". Кто? А те, кого потом Хрущёв убрал. Спрятав концы в воду. Чем для народа это закончилось, мы сейчас видим. Сейчас мы все свидетели борьбы за власть по советским лекалам в те времена. Уже далёкие по масштабам длительности жизни человека. Нынешние правящие хорошо это понимают. Вот и появляется на арене Сталин. Народ, конечно, будет аплодировать. Но.....а что от него зависит? Простой вопрос - кто и как формирует Национальное собрание у нас - Думу и Совет Федерации. Нам ещё многое предстоит изменить. Нужно время. Только Запад нам копировать не надо. Он действительно опедерастился в попытке сохранить свои "свободы" и свою "дерьмократию" от которых нас уже тошнит.