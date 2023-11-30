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  • Надежда майер
    Столько пролито кровиПодготовлены попр...
  • Надежда майер
    Слушайте зачем возвращаться в прошлое, это делать нельзя, пускай упокояться с миром и Сталин и Ленин и все кто погуби...Подготовлены попр...
  • Анатолий Страшко
    И Ленин и Сталин хорошо понимали опасность класса советской и партийной бюрократии в СССР. Это знает тот , кто изучал...Подготовлены попр...

Подготовлены поправки в закон о переименовании Волгограда в Сталинград

Подготовлены поправки в закон о переименовании Волгограда в Сталинград

Волгоградская областная дума разработала поправки в статью закона, представляющие механизм переименования Волгограда и других населённых пунктов региона.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
И Ленин и Сталин хорошо понимали опасность класса советской и партийной бюрократии в СССР. Это знает тот , кто изучал истмат и диамат в вузах СССР. Ленин не успел увидеть этого. Умер. Сталин увидел, начал предпринимать что-то, обдумывать, но.....не успел. Или помогли &quot;не успеть&quot;. Кто? А те, кого потом Хрущёв убрал. Спрятав концы в воду. Чем для народа это закончилось, мы сейчас видим. Сейчас мы все свидетели борьбы за власть по советским лекалам в те времена. Уже далёкие по масштабам длительности жизни человека. Нынешние правящие хорошо это понимают. Вот и появляется на арене Сталин. Народ, конечно, будет аплодировать. Но.....а что от него зависит? Простой вопрос - кто и как формирует Национальное собрание у нас - Думу и  Совет Федерации.  Нам ещё многое предстоит изменить. Нужно время. Только Запад нам копировать не надо. Он действительно опедерастился в попытке сохранить свои &quot;свободы&quot; и свою &quot;дерьмократию&quot; от которых нас уже тошнит.
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9 мин.
Надежда майер
Слушайте зачем возвращаться в прошлое, это делать нельзя, пускай упокояться с миром и Сталин и Ленин и все кто погубил столько мирного народа
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3 мин.
Надежда майер
Столько пролито крови
Ответить
2 мин.

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