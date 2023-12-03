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Новая тактика СПЕЦНАЗа трёх стихий

Новая тактика СПЕЦНАЗа трёх стихий

Подводя итоги, осенней кампании министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в числе лучших соединений, поставивших крест на так называемом «контрнаступе» ВСУ, особо отметил военнослужащих гвардейской дважды орденоносной именной Мариупольской 810-ой бригады морской пехоты Черноморского флота.

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