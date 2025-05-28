ВСУ ошарашены: русские "Искандеры" невозможно сбить американской ПВО

Украинские ВВС подняли вопросы о надежности поставленных Западом систем ПВО большой дальности MIM-104 Patriot (“Патриот”), а их официальный представитель Игорь Игнат особо подчеркнул недостатки системы при перехвате атак основной тактической баллистической ракетной системы России “Искандер-М”.
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