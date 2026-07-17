Как сэкономить на электроотоплении дома, раскрыл эксперт

Россиянам советуют использовать "мостики холода" Чтобы сэкономить на электроотоплении дома, нужно помнить о нескольких способах, рассказала РИА Новости ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова.
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