Чтобы живая изгородь выполняла задуманные функции, а уход за ней не отнимал все ваше время, важно не допустить ошибок на самом первом этапе ее создания: выбрать подходящие растения, правильно их разместить и задать "ограждению" оптимальную форму

Чтобы живая изгородь выполняла свою функцию и не отнимала у вас все время, важно не допустить ошибок на первых этапах создания: выбрать подходящие растения, правильно их разместить и привести «забор» в наилучшую форму.
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