Футбол. Кубок России. "Акрон" - "Ростов". Прямая трансляция Кубок России Акрон (Тольятти) 0 : 2 Ростов (Ростов-на-Дону) «Акрон»: Тереховский, Эшковал, Неделчяру, Попенков, Бардыбахин, Хосонов, Бистрович, Базилевский, Железнов, Аревало, Меткалов.
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