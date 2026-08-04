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Тренер на диване

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Футбол. Кубок России. "Акрон" - "Ростов". Прямая трансляция

Футбол. Кубок России. "Акрон" - "Ростов". Прямая трансляция

Футбол. Кубок России. "Акрон" - "Ростов". Прямая трансляция Кубок России Акрон (Тольятти) 0 : 2 Ростов (Ростов-на-Дону) «Акрон»: Тереховский, Эшковал, Неделчяру, Попенков, Бардыбахин, Хосонов, Бистрович, Базилевский, Железнов, Аревало, Меткалов.

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