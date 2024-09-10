Раскрыты суточные потери украинских войск

Потери украинских войск за сутки составили до 2175 человек, следует из сводки Минобороны России. По данным ведомства, больше всего бойцов Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой Народной Республики — около 715 человек.