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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барабанов забил во 2-м матче подряд. У форварда «Сан-Хосе» 3+4 в 19 играх

Барабанов забил во 2-м матче подряд. У форварда «Сан-Хосе» 3+4 в 19 играх

Форвард «Сан-Хосе» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом».

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