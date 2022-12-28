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Такие смешанные чувства, когда твой организм передумал чихать. Сидишь потом, как будто тебя предали

Такие смешанные чувства, когда твой организм передумал чихать. Сидишь потом, как будто тебя предали

Родители хотели, что бы из меня вышел толк. Так и получилось. Толк вышел. Бестолочь осталась. В мексиканскую деревню приехал бизнесмен: "Покупаю местных обезьян по 10 песо/шт.

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