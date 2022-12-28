Такие смешанные чувства, когда твой организм передумал чихать. Сидишь потом, как будто тебя предали

Родители хотели, что бы из меня вышел толк. Так и получилось. Толк вышел. Бестолочь осталась. В мексиканскую деревню приехал бизнесмен: "Покупаю местных обезьян по 10 песо/шт.
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