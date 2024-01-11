El Comercio: власти Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором Власти Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором сроком на шестьдесят дней на фоне конфликта в соседней стране с преступными группировками.
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