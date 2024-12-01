Китай успешно запустил ракету Long March 12 — это самая мощная ракета-носитель семейства «Чанчжэн»

Вчера состоялся первый запуск новейшей китайской ракеты Long March 12 («Чанчжэн-12»). Она успешно стартовала с Хайнаньского коммерческого космодрома и вывела на заданную орбиту пару экспериментальных спутников, один из них — для испытаний технологий спутникового Интернета.