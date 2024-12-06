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Одной из тем разговора Салливана с главой администрации Зеленского стала нехватка людей в ВСУ

Одной из тем разговора Салливана с главой администрации Зеленского стала нехватка людей в ВСУ

Руководитель администрации главы киевского режима Андрей Ермак посетил с визитом Соединенные Штаты, где встретился с помощником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном.

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