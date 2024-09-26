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Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в ДНР

Минобороны сообщило о взятии под контроль населенного пункта в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Лесовка в Донецкой народной республике (ДНР), глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил с этим бойцов, текст его телеграммы опубликован в Telegram-канале ведомства.

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